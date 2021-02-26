“İnsan hakkı ihlali ve suç var”

Evrensel Hasta Hakları Derneği, medyada hastaların mahremiyet hakkını ihlal etmenin suç olduğunu belirti.



Kıbrıs TV’de yayınlanan bir programa telefonla bağlanan Kıbrıs Medya Grubu yöneticisi Nur Nadir’in sözlerini değerlendiren Evrensel Hasta Hakları Derneği, “anti depresan tedavisi görenlerin çalışma yaşamına uygun olmadığı” iması ile kişilerin damgalandığını belirtti.



“Unutulmamalıdır ki mahremiyet hakkını ihlal etmek ve kişileri/grupları damgalamak hem insan hakkı ihlali olduğu için suçtur, hem de medya etik kurallarına aykırıdır” denen açıklamada, mahremiyet hakkına da saygı gösterilmesini istedi.

Evrensel Hasta Hakları Derneği, bu yöndeki hassasiyetini COVİD 19 virüsüyle mücadelede de hatırlattı.



Derneğin açıklamasına şu unsurlara dikkat çekildi:



“Gerek bazı haber kanallarının servis ettikleri haberlerde, gerekse kişilerin sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarda, hasta mahremiyeti ilkesine uyulmadığı görülmüş ve Derneğimizce bu hususun yeniden değerlendirilmesi gerektiği tespit edilmiştir.”

“Hasta mahremiyeti, hastanın sağlığı ile ilgili bilgilerin gizliliği ile birlikte bedensel ve manevi değerlerinin de mahremiyetini ve korunmasını güvence altına almayı gerekli kılar.”

“Hasta mahremiyeti uluslararası sözleşmeler ve evrensel hukuk normları ile güvence altına alınmış ve başta Anayasamız olmak üzere, hukuğumuzda birden fazla yasa ve tüzükte söz konusu mahremiyetin sağlanmasına yönelik düzenlemeler yapılmıştır.”

Evrensel Hasta Hakları Derneği, bu hakların korunmasına yönelik yasa maddelerini de hatırlattı.