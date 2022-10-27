Evrensel Hasta Hakları Derneği 20. yaşını kutladı

2002 yılında hasta ve hasta yakınlarının menfaatinin korunması ve hasta haklarının yasalaşması için mücadele eden Evrensel Hasta Hakları Derneği dün Dünya Hasta Hakları gününde geniş katılımlı bir resepsiyonla 20. Yaşını kutladı.

Dernek lokalinde gerçekleşen resepsiyonda, 20 yıllık yolculuğunda EHHD ile dayanışma gösteren ve ülkedeki sağlık sisteminin iyileştirilmesi, kamu sağlık hizmetlerinin eşit, adil ve erişilebilir hale gelmesi için kendi alanlarında mücadele eden sivil toplum örgütleri, oda ve birlik temsilcileri ile aktivistler EHHD’yi yalnız bırakmadılar.

Meclis Başkanı Zorlu Töre, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, ve milletvekilleri Sıla Usar İncirli, Ayşegül Baybars ve Devrim Barçın’ın da katıldığı resepsiyonda, Derneğin kurucu üyelerine de teşekkür edilerek zeytin fidanları takdim edildi.

Resepsiyonda konuşma yapan Dernek başkanı Emete İmge, EHHD’nin kuruluş yılından bu yana verilen mücadeleyi, emek koyanları, hasta hakları yasalaşması için yıllar içerisinde yapılan savunuculuk çalışmalarını ve sağlık sisteminde gelinen son aşamayı irdelediği konuşmasında hayatını kaybeden Dernek üyelerini de saygıyla ve özlemle andıklarını söyledi.

İmge hasta hakları kavramının toplumumuzda yıllar içerisinde geçirdiği evrime de değindi.

İmge’nin konuşmasından satır başları:

“Şunu önemle ifade etmek isterim ki, hükümet programlarının sağlık vaatlerinde, “hastanın seçim hakkına önem verilecektir” ifadesinin ötesine geçemeyen hasta hakları, Dr. Gülsen Bozkurt ve Av. Hüseyin Celal’in girişimlerinden sonra, hükümet programlarındaki sağlık vaatlerine ilişkin söylemi de değiştirmiş, siyasetin söylemi “hasta haklarını yasalaştıracağız” vaadine dönüşmüştür.

Aradan geçen süreçte Sağlık Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu döneminde kamu sağlık çalışanlarına yönelik “hasta hakları bilgilendirme toplantıları kamu hastanelerindeki başhekimleri de insiyatifiyle gerçekleştirildi. Derneğimizin hasta hakları posterlerinin kamu hastanelerine asılmasına izin verildi.

Sağlık Bakanı Filiz Besim döneminde yasa taslağı yine meclise gönderildi. Ancak yasa taslağı Komite gündeminde hiçbir zaman gündem olmadı. Yaptığımız buna ilişkin lobicilik çalışmalarında ise Komite Başkanından “bu yasanın görüşülmesi için yeterli talep olmadığı “yönünde bilgi alınmıştır.