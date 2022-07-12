James Webb Uzay Teleskobu'nun ilk tamamen renkli fotoğrafı yayımlandı. Evrenin en derin ve net fotoğrafı çekildi.

Dünyaya milyarlarca ışık yılı uzaklıkta olan galaksileri de içeren fotoğraf, evrenin bugüne kadar çekilmiş en derin, en detaylı fotoğrafı.

Teleskobun çektiği tamamı renkli fotoğraflar bugün ilerleyen saatlerde NASA tarafından yayımlanacak ama ilk fotoğraf, Beyaz Saray'da Başkan Joe Biden'a verilen bir bilgilendirme sırasında Biden'a gösterildi. Ardından da internet ortamında paylaşıldı.