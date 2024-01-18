“Evren Çavdır Satranç Anı Turnuvası” için protokol imzalandı

“Evren Çavdır Satranç Anı Turnuvası”nın geleneksel olarak her yıl düzenlenmesi için Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) ile Lefkoşa Satranç Derneği (LSD) arasında dün Birlik binasında iş birliği protokolü imzalandı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre protokol, Türkiye’de 6 Şubat 2023'teki depremde Adıyaman’da hayatlarını kaybeden KTMMOB’de Genel Sekreterlik görevi yapmış Evren Çavdır ile eşi Havva Çavdır, kızı Elvin Çavdır ve öğrenciler, öğretmenler ile velilerden oluşan "Şampiyon Melekler"in anısının ve adının yaşatılması ve bu trajik olayın unutulmaması için her yıl satranç turnuvası düzenlenmesini amaçlıyor.

Turnuva, Türkiye’de 6 Şubat depreminde hayatını kaybedenlerin anılarına saygı göstermek ve aynı zamanda gelecekteki nesillere sembolik bir değer iletmek amacıyla yapılacak.

Protokole, KTMMOB Genel Başkanı Tunç Adanır ve Lefkoşa Satranç Derneği Başkanı Baytun Tuna imza koydu.

İmza etkinliğine, KTMMOB’den Genel Sekreter Nazife Yılmaz, Genel Sayman Mert Girgen, Yönetim Kurulu Faal Üyesi Hasan Hacışevki, Bilgisayar Mühendisleri Odası (BMO) Başkanı Togan Çakmak, BMO’dan Oda Saymanı Fatma Özbingül ile Oda Yönetim Kurulu Faal Üyesi Medine Albayrak, Lefkoşa Satranç Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Necat Yazman ve Satranç Hakemi Hüseyin Yeten de katıldı.