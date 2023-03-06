Evren Çavdır ismi yaşatılacak

Türkiye'deki 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden Başbakanlık Avrupa Birliği (AB) Koordinasyon Merkezi uzmanı Evren Çavdır doğum gününde anılarak, onu yaşatmak amacıyla Koordinasyon Merkezi toplantı salonuna adı verildi.

AB Koordinasyon Merkezi’nde bugün saat 10.00’da yapılan anma töreninde, Başbakanlık AB Koordinasyon Merkezi adına Betül Atasayan Gülseven, ailesi adına Hasan Uluçay ve son olarak Başbakan Ünal Üstel birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Çavdır’ın iş arkadaşları tarafından hazırlanan video gösterimi yapıldı.

Gülseven: “Bu olay tüm ülkeyi derinden sarstı, AB Koordinasyon Merkezi olarak içimize ateş düşürdü”

Başbakanlık AB Koordinasyon Merkezi adına konuşan, Evren Çavdır’ın çalışma arkadaşı Betül Atasayan Gülseven, ilk sözü alarak, Çavdır’ın doğum gününde onu anmak, ismini yaşatmak ve her daim yanlarında olduğunu hissetmek amacıyla toplantı salonuna isminin verilmesi için bugün bir araya gelindiğini kaydetti ve kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkürlerini iletti.

“Türkiye Cumhuriyeti’nde gerçekleşen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş Depremi’ne ne yazık ki çok sevdiğimiz kardeşimiz Evren’i, can dostumuz eşi Havva’yı dünyalar tatlısı kızı Elvin’i, şampiyon meleklerimizi toprağa vermenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz” diyen Gülseven, bu olayın tüm dünyayı ve ülkeyi derinden sarstığını, AB Koordinasyon Merkezi’ne ise ateş düşürdüğünü belirtti.

Gülseven, 15 yıllık çalışma arkadaşı ve dostu olan Evren Çavdır’ı anlatmanın çok zor olduğunu ifade ederek, bugün Çavdır’ın doğum günü olduğunu ancak onsuz kutlamak zorunda kaldıklarını söyledi.

Gülseven, AB Koordinasyon Merkezi olarak Evren Çavdır için kaleme aldıkları mektubu okuyarak, konuşmasını sonlandırdı.

Hasan Uluçay: “Evren, çok iyi bir evlat, çok iyi bir eş, çok iyi bir baba ve çok iyi bir yeğendi”

Evren Çavdır’ın ailesi adına konuşan Hasan Uluçay, Çavdır’ın iş arkadaşlarının toplantı salonuna ismini vererek, yaşatılması kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Bugün Evren Çavdır’ın 43’üncü doğum günü olduğunu ve böyle kutlamayı hiç hayal etmediklerini kaydeden Uluçay, 6 Şubat’ın kader olmadığını, İsias Otel’i yapan vicdansız insanların sebep olduğu bir cinayet ve katliam olduğunu söyledi.

Uluçay, sorumluların tümünün cezalandırılmasını, devlet yetkililerinin de olayın takipçisi olmalarını beklediklerini dile getirdi.

“Evren çok iyi bir evlat, çok iyi bir eş, çok iyi bir baba, çok iyi bir yeğen, çok iyi bir arkadaş, çok bir insan ve çok iyi bir iş arkadaşıydı. KKTC için çalışan, disiplinli ve özverili bir kişiydi” diyen Uluçay, yaşasaydı; Evren Çavdır’ın ülkesine daha çok hizmette bulunacağını ifade etti.

Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Uluçay, acılarını paylaşan Cumhurbaşkanı’na ve tüm hükümet yetkililerine, milletvekillerine, çalışma arkadaşlarına, mühendis ve mimar odalarına, günlerce aralıksız çalışan Sivil Savunma ekiplerine, yurtiçinden ve yurtdışından gelen, telefonla ulaşan ve orada bulunan herkese teşekkür etti.