CTP Gençlik Örgütü, Sağlık Bakanlığı önünde eylem yaptı, hükümetin gelecek öğrencilerden karantina ücreti alınmasına ilişkin kararını kınadı.

“Olmayan hükümetin yetkisiz bakanları tarafından alınan bu kararı kınıyoruz. Öğrencilere adaya girişlerinde uygulanacak olan karantina ücretinin derhal kaldırılmasını istiyoruz” diyen CTP Gençlik Örgütü, bu sürecin takipçisi olacaklarını ve hakları için sonuna kadar mücadele edeceklerini de vurguladı.

CTP Gençlik Örgütü’nün açıklaması şöyle:

“Bir seneye yakın bir süredir yeni tip Koronavirüs (Covid-19) dünyayı etkisi altına almış durumda. Geçtiğimiz her gün dünyadaki insan sağlığını tehdit eden bu virüsün etkisi halkımıza farklı olmuştur. Covid-19’un etki alanı insan sağlığı iken, ülkemizde etki alanı insanlardan öte hükümetimiz olmuştur. Böylesine zorlu ve tehlikeli bir dönemden geçerken sorumsuzca alınan ve alınmayan kararlarla sağlık sistemimiz ciddi zorluklar altına girmiş, ekonomimiz daha da vahim bir duruma doğru yol almaktadır.

Evlerine dönmek isteyen öğrencilerden karantina için ücret talep edilmesi kabul edilemez bir durumdur. Aylardır uğraşılmasına rağmen hükümetsizlik nedeni ile uygulanamayan ev karantinası sistemini hayata geçirmek varken, gelecek olan öğrencilerden karantina ücreti istemek hem geliş gidişleri daha da pahalı hale getirmekte hem de burada eğitim gören öğrencilerin buraya gelmemesi için önemli bir sebep olmaktadır.

Olmayan hükümetin yetkisiz bakanları tarafından alınan bu kararı kınıyoruz. Öğrencilere adaya girişlerinde uygulanacak olan karantina ücretinin derhal kaldırılmasını istiyoruz. Karar alınırken toplumumuzun sağlık ve ekonomik çıkarlarını ön planda tutulmalıdır. Koltuk derdi ile uğraşan bakanların halkın çıkarlarını yok sayarak aldığı popülist kararları tanımıyoruz! Bu bağlamda alınan kararın tekrar gözden geçirilmesini talep ediyoruz. Cumhuriyetçi Türk Partisi Gençlik Örgütü olarak bu sürecin takipçisi olacağımızı, haklarımız için sonuna kadar mücadele edeceğimizi bildiririz”.