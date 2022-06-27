‘Evine bırakmak için arabaya aldılar, tehditle tecavüz ettiler’: 2 tutuklu

Girne’de ‘evine bırakmak için’ araçlarına aldıkları 25 yaşındaki kıza tehditle tecavüz ettikleri gerekçesiyle tutuklanan 2 zanlı mahkemeye çıkarıldı, yargılanıncaya dek cezaevine gönderildi.

Polis, iki zanlının Girne’de 25 yaşındaki bir kadını ‘evine bırakmak için arabaya aldığını, bıçak zoruyla tecavüz ettiğini ve çantasındaki para ve parfümü de çaldığını’ belirtti.

Cinsel Tecavüz, Soygun, İnsan kaçırma, Cinsel dokunulmazlığı ihlal amacıyla zorla alıkoyma, Şiddet tehdidi, Darp Kanunsuz bıçak taşıma suçlarından tutuklanan zanlılar C. N. N. ve C. E. O. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede bilgi veren polis memuru Ozan Kuşak, iki zanlının Cinsel Tecavüz, Soygun, İnsan kaçırma, Cinsel dokunulmazlığı ihlal amacıyla zorla alıkoyma, Şiddet tehdidi, Darp Kanunsuz bıçak taşıma suçlarıyla yargılandığını belirtti.

“Sessiz ol, ne istersek yap veya sana zarar vereceğiz”

Polis, 17 Haziran 2022 tarihinde saat 00:20 raddelerinde Girne'de, Ziya Rizki Caddesi üzerinde kullanımlarındaki ZML 104 plakalı salon araçları ile geçmekte olan Minareliköy'de sakin C. N. N.(E- 24) ve C.E.O.’nun (E-24) evine bırakmak için aldıkları Girne'de sakin M.A.O.’nun (K-25 ) Girne-Lefkoşa yoluna çıktıktan sonra gitmek istediği yöne dönmedikleri için araçtan inmek istemesi üzerine tasarruflarında kanunsuz olarak bulundurdukları bıçağı adı edilene C.E.O.’ya gösterip "sessiz ol ne istersek yap veya sana zarar vereceğiz" deyip şiddet tahdidinde bulunduklarını anlattı.

“Aracın arka kısmında cinsel tecavüzde bulundu”

Polis, 2 zanlının adı edileni zorla kaçırdıktan sonra bahse konu araç ile Erülkü çemberinin güney kısmında bulunan boş araziye götürüp zorla alıkoyup konu aracın arka kısmında Minareliköy'de sakin C. N. N.’nun yardımıyla, C.E.O.'nun ise müştekiye cinsel tecavüzde bulunduğunu belirtti.

Polis, 2 zanlının, kadının çantası içerisinde muhafaza ettiği 320 TL nakit parası ile parfümünü zorla alarak soygun suçunu işlediklerini de söyledi.

Emareler toplandı…

Polis, olayda kullandıkları bıçak, olay esnasında müşteki ve zanlıların giymekte oldukları iç çamaşırı ve kıyafetler, kadın parfümü ve 210 TL nakit paranın tespit edilip emare olarak alındığını anlattı.

Aynı tarihte tutuklandılar

Polis, ayni tarihte adı edilenlerin mahkeme emri gereği tutuklandıklarını ve tahkikatın tamamlandığını belirtip, tutuklu yargılanmalarını talep etti.

3 ayı aşmamak üzere hükümsüz tutuklu kalacaklar

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların 3 ayı aşmamak üzere hükümsüz tutuklu kalmalarına emir verdi.