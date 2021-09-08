‘Evin eşyalarını çaldı, internetten sattı’

Lefkoşa’da bir evden eşyaları çaldığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı H.K mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis meuru Gültekin Sancar, zanlının 2021 Ağustos ayı içerisinde Lefkoşa’da Surlariçi’nde A.H’ye ait eve girip, spiral, dağ bisikleti 1 adet ayna, 1 adet su sebili, iki adet avizeyi sirkat edildiğini belirtti.

Polis, zanlının konu eşyaları internetten satışa sunduğunu ve mahkeme emriyle tutuklandığını anlattı. Polis, alınması gereken ifadeler, aranan emareler olduğunu belirterek, zanlının iki gün tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı suçlamaları reddetti ve konu eşyaları satın aldığı kişileri söyleyeceğini beyan etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının iki gün tutuklu kalmasına emir verdi.