Evin bahçesindeki odun kesme makinesini çalan şahıs tutuklandı

İskele’de bulunan bir evin bahçesine izinsiz şekilde girip mülke tecavüz edip, bahçedeki odun kesme makinesini çaldığı tespit edilen 62 yaşındaki S.İ. isimli şahıs tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, 15 – 16 Ekim tarihleri arasında söz konusu şahsın izinsiz şekilde eve girdiği ve bahçede muhafaza edilen bir adet odun kesme makinesini çaldığı ifade edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, 62 yaşındaki S.İ. isimli şahsın tutuklandığı kaydedildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.