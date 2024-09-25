“Evim yok, apartman dairesi kiralamak için çaldım”

“Evi olmadığı için apartman dairesi kiralamak adına” bir araçtan 140 bin TL çalan zanlı tutuklandı, ülkede kaçak olduğunu itiraf etti, “ihtiyacı olduğu için ilk kez suç işlediğini” söyledi.

Mahkemede soruşturmaya ilişkin detayları aktaran polis, M.F.U. isimli zanlının Pazartesi günü Lefkoşa - Ortaköy’de park halinde bulunan O.Z.’ye ait aracın bagajındaki çanta içerisinde muhafaza edilen 140 bin TL parayı çaldığını söyledi.

Polis, aynı gün zanlının kameralardan tespit edildiğini, evinde yapılan aramada 2 bin 965 Sterlin, 100 dolar ve 2 bin 910 TL bulunduğunu açıkladı.

Polis, zanlının gönüllü ifadesinde suçunu kabul ettiğini açıkladı.

Polis memuru, alınması gereken ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı ise evi olmadığını, apartman dairesi kiralayacağını, bu nedenle paraya ihtiyacı olduğu için ilk kez suç işlediğini, ayrıca ülkede kaçak durumda olduğunu belirtti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.