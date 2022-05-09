2022 yılı “Trafik Haftası” etkinlikleri, Lefkoşa’da düzenlenen “Evde Güvendeyiz, Yolda da Güvende Olmak İsteriz” temalı yürüyüş ile başladı.

Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TKÖD), yaklaşık 300 kişilik Şehit Tuncer İlkokulu öğrencileriyle yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe, 3, 4 ve 5’inci sınıf öğrencileri ile bisiklet ve bando grubu katıldı. Öğrencilere, TKÖD yetkilileri ve öğretmenler de eşlik etti.

Şht. Tuncer İlkokulu’ndan başlayan yürüyüşte, Maliye Bakanlığı güzergâhından Cumhuriyet Meclisi önüne geçilerek, Meclis önünde basın açıklaması yapıldı. Ardından Osmanpaşa Caddesi’nden devam eden yürüyüş, Mehmet Akif Caddesi Kemerli Çarşı yanı, Kumsal Park önündeki otoparkta sona erdi.

Öğrenciler yürüyüşte, dövizlerin yanı sıra “Trafikte Beni Fark Et”, “Sen Şoförsün, Biz ise Çocuk, Bizi Koruyun”, “Çocukların Yeri Arka Koltuktur”, “Trafikte Ölmek İstemiyoruz”, “Alkole ve Sürate Yenilmeyin” ve “Araçlarda Emniyet Kemeri; Motosikletlerde Kask Takmayan Kalmasın” yazılı pankartlar taşıdı.

Avcı: Kavşaklar tehlikeli, yolların çizgisiz

TKÖD Başkanı Doç. Dr. Mehmet Zeki Avcı Meclis önünde yaptığı açıklamada, her yıl mayıs ayında trafik kazalarının önlenmesi dileği ile etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Avcı, çocuklara, “Arabaya bindiğinizde önce kendi emniyet kemerinizi bağlayın, sonra anne babanızın bağlanmasını isteyin. Anne babanız, arabayı süratli sürerse, kendilerini sevdiğinizi ve yavaşlamasını isteyiniz” çağrısı yaptı.

Mehmet Zeki Avcı, hükümetlerin yolların bakım ve tamirini zamanında yapmadığını ve yollardaki tehlikelere zemin yarattığını savundu.

Yollarda kavşakların tehlikeli, yolların çizgisiz, aydınlatmaların kapatılmış, tabelaların yetersiz olduğunu ve çarpılarak yamulan bariyerlerin düzeltilmediğini kaydeden Avcı, bunların tehlikeye davetiye çıkardığını söyledi.

Yollarda kurallara uyan sürücüler istediklerini vurgulayan Avcı, son dönemlerde meydana gelen kazalara dikkat çekerek, alkol alarak araba süren sürücülerin hayatları tehlikeye attığının altını çizdi.

“Hükümetlerin görevi sizleri güvenli sürücü olarak yetiştirmek, yollarımızı da güvenli yapmaktır” diyen TKÖD Başkanı Avcı, “Bunlara bugün başlasalar 5 yılda ancak toparlarlar” şeklinde konuştu.

“Ulaştırma Bakanlığı’nda 2017 yılından beri bekleyen 4 trafik tüzüğü var”

Avcı, “Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Tüzüğü”, “Sürüş Eğitim İzni ve Sürüş Ehliyetleri Sağlık Tüzüğü”, “Şoför Okulları ve Eğitmenleri ile İlgili Esas ve Kıstasları Düzenleme Tüzüğü” ve “Ehliyet Sınav ve Sürüş Ehliyetleri Müfettişleri ile İlgili Usul ve Kurallar Tüzüğü”nün Ulaştırma Bakanlığı’nda 2017 yılından beri beklediğini ifade etti.

“Yollarımızda devamlı polis devriyeleri istiyoruz”

Yollardaki tehlikeli sürücüleri anında görebilmek amacıyla 10 yıl önce devriye polis arabaları ve kamera sistemleri alındığına işaret eden Avcı, ancak alınması kararlaştırılan 100 polisin alınmadığını savunarak, “Yollarımızda devamlı polis devriyeleri istiyoruz” dedi.

Ülkedeki uyuşturucu trafiğinin araç trafiğinden daha tehlikeli boyutlara ulaştığını ileri süren Mehmet Zeki Avcı, polise uyuşturucu konusundaki çalışmaları için teşekkür ederken, meclis ve hükümetleri eleştirdi.

“Yol Güvenliği Yasa Tasarısı 21 aydır Meclis’te bekletiliyor”

Uyuşturucu kullanarak, araç kullananları önleme amaçlı hazırlanan “Yol Güvenliği Yasa Tasarısı”nın 21 aydır Meclis’te bekletildiğini belirten Avcı, son olarak çocuklara şu sözlerle seslendi:

“Yüce Meclisimizin kapısında tüm milletvekillerimize, yollarda çocuklar ölmesin, yol sağlanması için artık etkilerini göstermelerini isteyin. Hükümetlerin, yolların ve yollardaki sürücülerin güvenli olmaları için gerekli yasal düzenlemeleri yapmalarını isteyin. İsteyin ki bu güzel ülkede hep birlikte güzel yaşayalım.”

Altan: “Trafikte öncelikle sevgi ve saygı olmalı”

Şehit Tuncer İlkokulu Müdürü Elçin Altan da, etkinliğe katkı koymaktan mutlu olduklarını ifade ederek, farkındalık yaratmayı kendilerine görev edindiklerini söyledi.

Trafikte öncelikle sevgi ve saygının olması gerektiğini vurgulayan Altan, topluma, sevgi ve saygının benimsenmesi çağrısı yaptı.

Ülkede bisiklet yolu olması gerektiğini kaydeden Elçin Altan, “Şoförlerin, bisikletliye saygılı olması lazım” dedi.

Kaldırımlara arabaların park edildiğine işaret eden Altan, bu nedenle yayaların kaldırımlarda yürüyemediğini söyledi. Altan, sevgi ve saygı benimsenerek, kurallara uyulması halinde trafikte her şeyin yolunda olacağını kaydetti.