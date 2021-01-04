Ev karantinasında olanlar denetleniyor

Polis Genel Müdürlüğü, 9 Eylül İlkokulunda görülen vakalar sonrası alınan kararlar kapsamında, yakın temaslı olanlar polis tarafından adreslerinde denetleniyor.

10 Ocak tarihine kadar ‘evde izole’ kalmalarına karar verilen karantinaya alınanlar dışında kalan öğrenci ve öğrenci aileleri, öğretmen ve okul personelinin, ev karantinasına uyup uymadıkları polis tarafından denetlenmeye devam ediliyor.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından, evde izole kalması gerekenlerin isim ve adresleri Polis Genel Müdürlüğüne iletilerek polis tarafından, söz konusu kişilerin belirtilen adreslerinde kalıp kalmadıkları denetleniyor.

Bu bağlamda, 45/2018 Sayılı Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında kurallara uymayanlar hakkında yasal işleme gidilecektir.