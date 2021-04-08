'Ev karantinası'nda denetim bilmecesi

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, 200 kişinin ‘ev karantinasında’ olduğunu, “denetimlerin polis ve yerel yönetimle işbirliği içerisinde yapıldığını” açıklasa da belediyelerde şu anda böyle bir mekanizmanın kurulmadığı ortaya çıktı.

YASA HAZIR, YEREL YÖNETİMLERDE NE BİLGİ NE DE HAZIRLIK VAR…

Kurallara uymayana idari ve hapislik cezayı öngören, yerel yönetimlere de ‘resmi’ olarak denetleme yetki veren Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Tasarısı önceki gün Meclis’te geçse de henüz Resmi Gazete’de yayımlanmadı. Bakanlık, uygulama öncesinde belediyelere sürecin nasıl işleyeceğine yönelik yeterli bilgiyi vermedi, denetlemeyi yapacak yetkili birimler ise henüz oluşturulmadı. Yasanın yürürlüğe girse bile yerel yönetimler henüz denetim için hazır değil…

5 belediye başkanı, “uygulamanın nasıl işleyeceğine yönelik hiçbir bilgilerinin olmadığını açıkladı, yol haritasının belirlenmediğini” kaydetti.

BELEDİYE BAŞKANLARI NE DEDİ?

Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı: “İşleyişe yönelik bilgimiz yok, bizden talep nedir?”

Mağusa Belediye Başkanı İsmail Arter: “Ev karantinasına alınan herhangi biri yok”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü: “Hükümet, Sağlık Bakanlığı belediyeden ne bekliyor, bunu bilmeliyiz”

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya: “Uygulama başladı ama denetim yok”

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar: “El bilekliği alanlar bildirilmeli, kopukluk yaşanıyor”

Ayşe GÜLER

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, 200 kişinin ‘ev karantinasında’ olduğunu, denetimlerin polis ve yerel yönetimle işbirliği içerisinde yapıldığını açıklasa da belediyeler tarafından şu anda böyle bir mekanizmanın kurulmadığı ortaya çıktı.

Kurallara uymayana idari ve hapislik cezayı öngören, yerel yönetimlere de ‘resmi’ olarak denetleme yetki veren Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Tasarısı önceki gün Meclis’te geçse de henüz Resmi Gazete’de yayımlanmadı.

Bakanlık, uygulama öncesinde belediyelere sürecin nasıl işleyeceğine yönelik yeterli bilgiyi vermedi, denetlemeyi yapacak yetkili birimler ise henüz oluşturulmadı.

5 belediye başkanı, uygulamanın nasıl işleyeceğine yönelik hiçbir bilgilerinin olmadığını açıkladı, yol haritasının belirlenmediğini kaydetti.

Sağlık Bakanlığı’na yerel yönetimle daha etkin işbirliği çağrısında bulunan belediye başkanları, ev karantinasına girecek kişilerin bölge bölge bildirilmesi, denetim yapacak personellerin de eğitilmesi gerektiğini ifade etti.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, söz konusu uygulamanın işleyişine yönelik herhangi bir bilgilerinin bulunmadığını dile getirdi, “Bizden talepleri nedir? Hangi sıklıkla kontrol edilmesi gerekiyor bilmiyoruz” diye konuştu.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, “Hangi adreste, kimler ev karantinasındadır belediyeye bildirilmesi gerekiyor” dedi.

Güngördü, “Denetlemede ne uygulanacak. Şu anda bilgi yok” diye konuştu.

Öte yandan Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, ev karantinasının nasıl bir sistem içerisinde işleyeceğine dair toplantı yapılması, denetim yapılacak personele de eğitim verilmesi gerektiğini söyledi.

Özçınar, elektronik el bilekliği alan kişilerin belediyeye bildirilmesinin şart olduğunu belirterek, bu konuda Sağlık Bakanlığı ile kopukluk yaşandığını kaydetti.

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, ev karantinası uygulamasına geçilmesine rağmen bu konuda denetim mekanizmasının olmadığını açıkladı.

Kaya, “Eskisinden daha kötü noktaya geldik” diyen Kaya, bakanlık, belediye ve polis arasındaki bir bilgi halkasının kopuk olduğunu, bu noktadaki sorunun çözülmesi gerektiğini dile getirdi.

Mağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ise şu anda Mağusa bölgesinde ev karantinasına alınan herhangi biri olmadığını kaydetti, denetimlerle ilgili belediyenin sağlık ve zabıta ekiplerinin görevlendirileceğini ifade etti.

YENİDÜZEN, belediye başkanlarıyla görüştü, ‘evde karantina’ uygulaması ve yerel yönetimde denetim mekanizmasının nasıl işlediğini sordu.

Öte yandan görüş almak için aradığımız Sağlık Bakanlığı yetkililerine ise ulaşılamadı.

BELEDİYE BAŞKANLARI NE DEDİ?

Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı:

“İşleyişe yönelik bilgimiz yok, bizden talep nedir?”

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, ev karantinasına yönelik çalışmanın Cumhuriyet Meclisi’nden geçtiğini ancak henüz Resmi Gazete’de yayımlanmadığını belirtti.

Harmancı, söz konusu uygulamanın işleyişine yönelik herhangi bir bilgilerinin bulunmadığını söyledi.

Bölgelerde tespit edilen vakaların mevkileriyle ilgili de hiçbir veriye sahip olmadıklarını ifade eden Harmancı, “Cımbızla bulmaya çalışıyoruz. Sistem 1 yıldır kurulamadı” kaydetti.

Harmancı, “Bizden talepleri nedir? Hangi sıklıkla kontrol edilmesi gerekiyor bilmiyoruz” diye konuşarak, “Harita yok. Kamuoyunda gördüğümüz tartışmalarda biliyoruz” şeklinde konuştu.

* * *

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü:

“Hükümet, Sağlık Bakanlığı belediyeden ne bekliyor, bunu bilmeliyiz”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, şu anda ev karantinasıyla ilgili belediyenin hiçbir faaliyetinin olmadığını açıkladı, “Hangi adreste, kimler ev karantinasındadır belediyeye bildirilmesi gerekiyor” dedi.

Güngördü, “Hükümet, Sağlık Bakanlığı belediyeden ne bekliyor, bunu bilmeliyiz” diyerek,

bu durumun bir genelge ile belediyelere deklere edilmesi gerektiğini kaydetti.

“Denetlemede ne uygulanacak. Şu anda bilgi yok” diyen Güngördü, vakaların belediyelere bildirilmesine yönelik de bazı aksaklıklar yaşandığını dile getirdi.

Güngördü, belediyelerin etkin rol oynaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

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Mağusa Belediye Başkanı İsmail Arter:

“Ev karantinasına alınan herhangi biri yok”

Mağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, şu anda Mağusa bölgesinde ev karantinasına alınan herhangi biri olmadığını kaydetti.

Arter, denetimlerle ilgili belediyenin sağlık ve zabıta ekiplerinin görevlendirileceğini söyledi.

Bu uygulamaya dahil edilen şahısların polisler tarafından ziyaret edileceğini, kontroller yapılacağını ifade eden Arter, “Liste bazında isimler gelecek. Sağlık Bakanlığı polisle belediye kontrol yapacak” dedi.

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Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar:

“El bilekliği alanlar bildirilmeli, kopukluk yaşanıyor”

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, ev karantinasının nasıl bir sistem içerisinde işleyeceğine dair toplantı yapılması, denetim yapılacak personele de eğitim verilmesi gerektiğini söyledi.

Özçınar, el bilekliği alan kişilerin belediyeye bildirilmesinin şart olduğunu belirterek, bu konuda Sağlık Bakanlığı ile kopukluk yaşandığını kaydetti.

Şu anda bölgede işyerlerine yönelik denetimlerin devam ettiğini ifade eden Özçınar, “Ev karantinasına yönelik bir şey oluşturulmadı” dedi.

Özçınar, ev karantinası sistemine geçerken iş bölümü yapılması gerektiğini de dile getirerek,

“İlçe emniyet kurullarının nasıl çalışacağı, bakanlıkla nasıl temas edeceği bilinmeli. Bu konuda çalışma olacak ki bizde ona göre ekip oluşturulalım” diye konuştu.

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Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya:

“Uygulama başladı ama denetim yok”

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, ev karantinası uygulamasına geçilmesine rağmen bu konuda denetim mekanizmasının olmadığını söyledi.

Kaya, belediye ve polise görev verilmesine rağmen Sağlık Bakanlığı’nın kendileriyle yeterli veriyi paylaşmadığını, işleyişin nasıl olacağına dair bilgi vermediğini kaydetti.

“Her şey vatandaşın inisiyatifine kaldı” diyen Kaya, “Öğrenciler geliyor. 7 günlük karantinanın ardından evde kalmaları gerektiği ifade ediliyor. Ancak bu kişilerle ilgili denetim yapılmıyor.” şeklinde konuştu.

“Ne çıkan vakalar ne de temaslılara yönelik bakanlıktan bilgi alamıyoruz” diyen Kaya, “Bölgede geçtiğimiz gün 2 pozitif vaka çıktı. Bir vakanın kim olduğunu biliyorduk ancak diğerini öğrenebilmek için 1 günümüzü harcadık. Bu kişilerin temaslıları kim yardımcı olmak, ilaçlama yapmak istiyoruz fakat bilgi verilmiyor” dedi.

Kaya, bu konudan tüm belediyelerin şikayetçi olduğunu, ancak bakanlığın adım atmadığını da belirtti.

“Eskisinden daha kötü noktaya geldik” diyen Kaya, bakanlık, belediye ve polis arasındaki bir bilgi halkasının kopuk olduğunu, bu noktadaki sorunun çözülmesi gerektiğini dile getirdi.

Kaya, son dönemde yerel vaka sayılarında artış olduğunu, bu konudan dolayı yaşanan sıkıntıdan kaynaklanabileceğine işaret etti.