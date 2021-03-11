Ev karantinası uygulaması başlıyor
Sağlık Bakanlığı, ev karantinasına ilişkin yeni karar yayımladı. Kararda ev karantinasına girebilecek olan kişilere ilişkin detaylar paylaşıldı.
Sağlık Bakanlığı, ev karantinasına ilişkin yeni karar yayımladı. Kararda ev karantinasına girebilecek olan kişilere ilişkin detaylar paylaşıldı.
Özellikle çocuklu aileler, engelli birey yakınları ve yaşlılar için olan yoğun talep doğrultusunda pandemi sürecinin başından beridir kimi zaman ‘inisiyatif’ doğrultusunda gerçekleştirilen ev karantinası uygulaması resmi bir zemine oturtuldu.
Buna göre bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Sağlık Bakanlığı ev karantinaları değerlendirme komitesi aşağıda belirtilen kriterlere sahip kişilere ve hastalara ev karantinası uygulanabileceği yönünde görüş vermektedir.
- 75 yaş üstü yaşlılar
- 6 yaş altı çocuklar
- Aterosklerotik kalp hastalığı, kalp yetersizliği
- İmmünsüpresiv tedavi alan hastalar
- Kanser hastaları –son 6 ay içinde kemoterapi ve radyoterapi almış olanlar
- 1 ay içinde minör operasyon geçirmiş olanlar
- 3 ay içinde majör operasyon geçirmiş olanlar
- Fiziksel ve zihinsel engelli olan kişiler
- Nörodejeneratif hastalıkları olan kişiler
- Otizm spekturumu
- Son 3 aydan daha fazla tanı almış Psikiyatrik Vakalar ( rapor ve almış olduğu tedavi uzman psikiyatrist tarafından düzenlenmiş olmalıdır.)”
- Kolostomi torbası ve kalıcı idrar sondası ile yaşayanlar
- Diyaliz ihtiyacı olan son dönem böbrek yetersizliği olan kişiler
- Organ ve kök hücre nakilli hastalar
- Gebelik
Aynı zamanda sosyal mesafe, hijyen, maske takma, karantina kuralları ve izolasyon kurallarına uymayanlara ise ağır idari para cezası ve hapis cezası uygulanacaktır.