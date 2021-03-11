Ev karantinası uygulaması başlıyor

Sağlık Bakanlığı, ev karantinasına ilişkin yeni karar yayımladı. Kararda ev karantinasına girebilecek olan kişilere ilişkin detaylar paylaşıldı.

Özellikle çocuklu aileler, engelli birey yakınları ve yaşlılar için olan yoğun talep doğrultusunda pandemi sürecinin başından beridir kimi zaman ‘inisiyatif’ doğrultusunda gerçekleştirilen ev karantinası uygulaması resmi bir zemine oturtuldu.

Buna göre bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Sağlık Bakanlığı ev karantinaları değerlendirme komitesi aşağıda belirtilen kriterlere sahip kişilere ve hastalara ev karantinası uygulanabileceği yönünde görüş vermektedir.

75 yaş üstü yaşlılar

6 yaş altı çocuklar

Aterosklerotik kalp hastalığı, kalp yetersizliği

İmmünsüpresiv tedavi alan hastalar

Kanser hastaları –son 6 ay içinde kemoterapi ve radyoterapi almış olanlar

1 ay içinde minör operasyon geçirmiş olanlar

3 ay içinde majör operasyon geçirmiş olanlar

Fiziksel ve zihinsel engelli olan kişiler

Nörodejeneratif hastalıkları olan kişiler

Otizm spekturumu

Son 3 aydan daha fazla tanı almış Psikiyatrik Vakalar ( rapor ve almış olduğu tedavi uzman psikiyatrist tarafından düzenlenmiş olmalıdır.)”

Kolostomi torbası ve kalıcı idrar sondası ile yaşayanlar

Diyaliz ihtiyacı olan son dönem böbrek yetersizliği olan kişiler

Organ ve kök hücre nakilli hastalar

Gebelik

Aynı zamanda sosyal mesafe, hijyen, maske takma, karantina kuralları ve izolasyon kurallarına uymayanlara ise ağır idari para cezası ve hapis cezası uygulanacaktır.