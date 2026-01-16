"Ev alana KKTC yurttaşlığı hediye"

Ertuğrul SENOVA

Kıbrıs'ın kuzeyindeki taşınmazlara ilgili devam eden krizi fırsat bilen Ankara, UBP - YDP - DP Hükümeti'ne bir teklif sundu: "Kıbrıs'tan ev alan Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarına KKTC yurttaşlıği da verin."

YENİDÜZEN'in Hükümet kaynaklarından edindiği bilgilere göre bir süredir Ankara hükümetinin dillendirdiği söz konusu teklif dün akşam adaya gelen TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından bir kez daha gündeme getirildi.

Elde edilen bilgilere göre Yılmaz, "Dünyada örnekleri var, örnekleri araştırın ve yöntem geliştirin" talimatı verdi.

Hükümetin bir süredir bu konu üzerinde çalıştığı da öğrenilirken, ev alacak olan TC yurttaşlarının "güvenlik kontrolünden geçirilip KKTC yurttaşlığına alınması" yönünde bir fikir oluştuğu ifade edildi.