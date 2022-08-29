Eurostat'a göre Kıbrıs'ın güneyindeki işletmelerin %67'si temel düzeyde dijitalleşmeye sahip

AB'nin istatistik ofisi Eurostat tarafından açıklanan verilere göre, Kıbrıs'ın güneyindeki işletmelerin %67'si ve Avrupa Birliği'ndeki işletmelerin %56'sı 2021 yılında en azından temel düzeyde dijital teknoloji kullanımına ("dijital yoğunluk") ulaştı.

Temel dijital yoğunluk seviyesi, toplam 12 gösterge dijital teknolojiden en az dördünün kullanılması olarak tanımlanmaktadır (diğerlerinin yanı sıra yapay zekâ teknolojilerinin kullanılması veya satışların en az %1'inin çevrim içi işlemlerden gelmesi gibi).

Temel seviye, çok düşük kategorideki şirketlerin yüzdesini ölçmeksizin Dijital Yoğunluk Endeksi'nin (DII) düşük, yüksek ve çok yüksek kategorilerini kapsıyor.

İlgili makalede belirtildiği üzere AB Dijital Pusula politikasının hedeflerinden biri, 2030 yılına kadar AB KOBİ'lerinin en az %90'ının en azından temel düzeyde bir dijital yoğunluğa ulaşmasıdır.

Kıbrıs'ta işletmelerin %33'ü çok düşük dijital yoğunluk kategorisinde (AB ortalamasında %44), %41'i düşük dijital yoğunluk kategorisinde (AB'de %34), %23'ü yüksek dijital yoğunluk kategorisinde (AB'de %19) ve %3'ü çok yüksek dijital yoğunluk kategorisinde (AB'de %3) yer alıyor.

Şirket büyüklüğü açısından, Kıbrıs'taki KOBİ'lerin %66'sı (AB'de %55) 2021'de minimum dijital yoğunluk seviyesine ulaşırken, bu oran büyük işletmelerde %96'dır (AB'de %88).

Kıbrıs'taki KOBİ'lerin sadece %3'ü (AB'de %3) çok yüksek dijital yoğunluk seviyesine ulaşırken, %22'si (AB'de %18) yüksek seviyeye ulaşmıştır. KOBİ'lerin çoğu düşük (Kıbrıs'ta %41, AB'de %34) veya çok düşük (Kıbrıs'ta %34, AB'de %45) dijital yoğunluk seviyeleri kaydetti.

Yüksek dijital yoğunluk endeksi kategorisindeki şirketlerin en yüksek yüzdeleri Finlandiya, Danimarka ve Malta'da (üçünde de %10) ve İsveç'te (%9) kaydedilmiştir. Aynı zamanda, Romanya ve Bulgaristan'da şirketlerin sırasıyla %77'si ve %74'ü çok düşük dijital yoğunluk kategorisinde yer aldı.

Eurostat tarafından belirtildiği üzere, dijital teknolojilerin işletmeler tarafından benimsenmesi, hizmet ve ürünleri iyileştirebilir ve rekabet gücünün artmasına yardımcı olabilir. Ayrıca, pandemi döneminde de görüldüğü gibi, dijitalleşme işletmelerin ekonomik uygulanabilirliğini artırmak için önem arz ediyor.