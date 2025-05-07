“Europa Ulusal Arkeolojik Keşifler” konulu pul serisi yarın satışa çıkıyor

Posta Dairesi Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Europa Ulusal Arkeolojik Keşifler” konulu yeni pul serisi, yarın satışa sunulacak.

Posta Dairesi Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Devlet Basımevi'nde baskısı ve perforesi yapılan söz konusu serinin, bir seri pul ve bir adet ilk gün zarfından oluştuğu bildirildi.