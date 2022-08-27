“Euroasia Interconnector projesi başladı"

Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan ve İsrail’in elektrik üretimini deniz altından döşenecek kablolarla birbirine bağlaması öngörülen “Euroasia Interconnector” projesinin başladığı bildirildi.

Alithia gazetesi: “Euroasia’ya İzin Verildi – Kıbrıs-Yunanistan-İsrail’i Birleştiren Euroasia Interconnector Projesinin Hayata Geçirilmesine Başlandı” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, İsrail’de üretilen elektrik enerjisinin deniz altı kablo sistemiyle Kıbrıs ve Yunanistan’a aktarılması projesi olan “Euroasia Interconnector” projesinin, gerekli tüm izinlerin alınması sonrasında hayat bulmaya başladığını duyurdu.

Gazete, Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail’in elektrik şebekelerini deniz altı kablolar aracılığıyla bağlayacak ve 2 bin megavat gücündeki projenin gerekli tüm izinleri sağlamasıyla birlikte 1 Ağustos tarihinden itibaren başlandığını vurguladı.

Projenin ilk aşamasının Kıbrıs ile Girit adası arasındaki kabloların döşenmesi olduğunu ve bu kısmın 2026 yılında tamamlanmasının öngörüldüğünü vurgulayan gazete, Kıbrıs Cumhuriyeti ile İsrail arasındaki kabloların döşenmesi ve trafo merkezlerinin oluşturulması şeklindeki ikinci kısmın ise önümüzdeki bir-iki yıl içerisinde hazır olacağı iddiasında bulundu.