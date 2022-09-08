Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu yeni akaryakıt fiyatlarını açıkladı.

Açıklamaya göre, 95 oktan kurşunsuz benzin, 98 oktan kurşunsuz benzin ve gazyağının fiyatı aynı kalırken, Euro Diesel’in fiyatı 25.70 TL’den 24.44 TL’ye düşürüldü.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu, konuyla ilgili açıklamasında, özellike sosyal medya üzerinden yapılan bazı eleştirilere de yanıt verdi ve “Bir kez daha belirtmek isterim ki fiyat artış veya indirimi keyfi değildir, uluslararası piyasalara göre belirlenmektedir” dedi.

Amcaoğlu, uygulamadaki tüzük kurallarına göre fiyatların belirlendiğini ekledi.