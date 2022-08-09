Euro Diesel ve gaz yağına indirim
Başbakanlık, 95 ve 98 oktan benzin fiyatlarının sabit kaldığını, Euro Diesel ile gazyağı satış fiyatında ise indirim yapıldığını açıkladı.
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Başbakanlık, 95 ve 98 oktan benzin fiyatlarının sabit kaldığını, Euro Diesel ile gazyağı satış fiyatında ise indirim yapıldığını açıkladı.
10 Ağustos’tan itibaren geçerli olacak yeni düzenlemeye göre; 95 oktan 19.64 TL, 98 oktan ise 19.95 TL'de sabit kaldı.
Euro Diesel 23.47 TL’den 22.26 TL’ye, gaz yağı ise 23.84 TL’den 22.33 TL’ye geriledi.
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Etiketler : akaryakıt