Euro Diesel ve gaz yağına indirim

Başbakanlık, 95 ve 98 oktan benzin fiyatlarının sabit kaldığını, Euro Diesel ile gazyağı satış fiyatında ise indirim yapıldığını açıkladı.

10 Ağustos’tan itibaren geçerli olacak yeni düzenlemeye göre; 95 oktan 19.64 TL, 98 oktan ise 19.95 TL'de sabit kaldı.

Euro Diesel 23.47 TL’den 22.26 TL’ye, gaz yağı ise 23.84 TL’den 22.33 TL’ye geriledi.