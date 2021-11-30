Euro 15 TL'ye kadar çıktı

Geçen hafta 13,45 ile rekor kırdıktan sonra 11,50'lere kadar gerileyen dolar/TL bugün yeniden 13.277 seviyesinin üzerini; Euro ise hızla yükselerek 15,016 seviyesini gördü.

Güne 17,06 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, yüzde 3,91 artışla 17,72 liradan işlem görüyor.

Döviz kurları güne yatay başlamasının ardından gün içinde yükselişe geçti. Dolar, TL karşısında günlük yüzde 3’e ulaşan değer kazancıyla 13.36 lirayı aştı.

Gün içinde en düşük 12.70 lirayı gören dolar/TL’de işlemler 13 seviyesinin üzerinde gerçekleşti. Euro ise 14,59’dan başladığı günde 15’e kadar çıktı.