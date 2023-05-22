Etler hem kaçak, hem de tarihi geçmiş!

Lefkoşa ve Girne’de faaliyet gösteren bir restoranda satılmak üzere Kıbrıs’ın güneyinden gümrüksüz şekilde ithal edilen 590 kg donmuş ciğer, 302 kg donmuş yağ ve 18 kilo donmuş et ile ilgili polis soruşturması derinleşti, ürünlerin tarihinin geçmiş olduğu belirlendi.

Polisin şüphe üzerine Demirhan’da Dağyolu Çemberi’nde durdurduğu araçta tespit edilen kaçak et meselesine yönelik tutuklanan S.Ç ve B.K yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılar, teminatla serbest kaldı.

Polis bilgi verdi

Polis memuru Ozan Kuşak, olayla ilgili mahkemede bilgi verdi.

Polis, 18 Mayıs’ta Demirhan’da Dağyolu çemberi olarak bilinen yerde, Girne'de sakin S.Ç’nin kullanımındaki RG 800 plakalı aracın şüphe üzerine durdurulduğunu söyledi.

Yapılan kontrolde araç içerisinde Kıbrıs’ın güneyinden kanunsuz olarak ithal edilen tarihi geçmiş 590 kg donmuş ciğer, 302 kg donmuş yağ ve 18 kilo donmuş et tespit edildiğini anlatan polis,

S.Ç’den yapılan soruşturmada bahse konu et ürünlerinin bir restoran işletmecisi zanlı B.K’nin isteği üzerine aldığını beyan etmesi üzerine tutuklandığını belirtti.

Polis, B.K’nin gönüllü ifade verdiğini, donmuş ve tarihi geçmiş olan et ve ciğerleri Lefkoşa ve Girne şubesi için sipariş edip temin edilmesini talimat verdiği itirafında bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis memuru Ozan Kuşak, mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını zanlıların davasında hazır olması maksadı ile uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Teminatla serbest

Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması 25’er bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber birer kefilin 200’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.