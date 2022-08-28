Etel Jazz’da caz yayını aralıksız devam ediyor

Murat OBENLER

Ülkemizin caz müziğine sahne açan birkaç mekandan birisi olan,gerek festivalleri gerekse düzenlediği caz konserleri ile yurtiçi ve yurtdışından birçok değerli caz müzisyenini ağırlayan Gillham Vineyard Hotel bünyesindeki Etel Jazz Club bu kez de Güney Kıbrıs'tan Andreas Panteli Trio eşliğinde Andria Antoniou’yu ağırladı. Müzikal yaşamını Londra’da sürdüren Andria Antoniou, çoğunlukla Latin caz,klasi caz ve Brezilya cazından oluşan repertuarını cazseverlere sunarken ayrıca “Encuentro” adlı son ortak çalışmasından parçaları da seslendirdi. Birçok milletten cazseverin izlediği etkinlikte misafirler keyifli bir caz gecesi yaşarken caz ile değişik kültürler arasında bir yolculuk yaptılar.

“Etel Winery 3. Şarap Festivali” 17 Eylül’de

Gillham Vineyard Hotel,17 Eylül 2022,Cumartesi “Etel Winery 3. Şarap Festivali” ile şarap kültürü ile müziğin birleştiği özel bir etkinliği yine üzüm ve şarap meraklılarına sunacak.