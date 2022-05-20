Etel Jazz Festivali’ne Mucamba ile uluslararası açılış

Murat OBENLER

2. Etel Uluslararası Caz Festivali 19 Mayıs gecesi Kıbrıs’tan çok kültürlü yapısıyla latin-caz grubu Mucamba’nın Gillham Vineyard’daki eğlenceli konseri ile açıldı.

Ilgaz’daki Gillham Vineyard ‘daki açılış konserine Amerika, İngiltere, Kanada, Hollanda, Türkiye, Rusya, İsrail ve Kıbrıs’ın her iki tarafından müzikseverler katılırken tam bir uluslararası izleyici kitlesi oluştu.

Latin,caz ve dünya müziğini harmanlayan latin-caz grubu Mucamba gecede caz müziğinin estetiği ile Afrocuban ve Brezilya müziğinin ritimlerini birleştirdiği programı ile beğeni kazanırken konuklara da unutulmaz bir gece yaşattı.



Eğlence ve coşku Etel Wine Bar’a sığmadı

Elias Ioannou, Giorgos Morfitis, Rodrigo Caceres ve Rodos Panayiotou’dan oluşan Mucamba’ya bazı şarkılarda trompette Uğur Hikmet Altunbaşlıer de konuk müzisyen olarak eşlik ederken grup gerek Como Jugando albümünde topladıkları kendi besteleri gerekse latin cazının beğenilen eserlerini seslendirdiler.

Konukların müzik eşliğinde fesivalin tadını çıkardıkları ve bol bol dans ettikleri konser grubun bis yapması ile son buldu.

Etel’den Karpaz’a uzanan caz yolculuğu

Adanın önemli müzik festivalleri takvimine girecek programı ile dikkat çeken festivalde Kıbrıs,Avusturya,Türkiye ve Slovenya’dan gruplar 4 gün boyunca Akdenizin güzel adasında caz ateşini yakacaklar.

Festivalde Latin-caz grubu Mucamba(Kıbrıs), Marina & Kats grubu(Avusturya), Flapper Swing(Türkiye) ve Uros Peric fr.The Etel Jazz Band(Slovenya) toplam 6 konser verecekler.

Festivale katılmak isteyen müzikseverler her türlü bilgiye info@gillhamvineyard.com adresinden ulaşabilecek.