Etel Jazz Festivali 6 konserle Kıbrıs'ta caz ateşini yakacak

Murat OBENLER

Etel Uluslararası Caz Festivali 2022 yılında Kıbrıstan ve dünyadan 4 caz grubunu sanatseverlerle buluşturacak. Pandemi sürecinin girmesi nedeniyle ara verilen festival bu yıl 19-22 Mayıs tarihleri arasında yapılacak ve Ilgaz’daki Gillham Vineyard ile Karpaz Gate Marina’da 4 farklı grubun toplam 6 konseri yer alacak.



Etel’den Karpaz’a caz ile yol bağlayacaklar

Adanın önemli müzik festivalleri takvimine girecek programı ile dikkat çeken festivalde Kıbrıs,Avusturya,Türkiye ve Slovenya’dan gruplar 4 gün boyunca Akdenizin güzel adasında caz ateşini yakacaklar. Festivalde Latin-caz grubu Mucamba(Kıbrıs), Marina & Kats grubu(Avusturya), Flapper Swing(Türkiye) ve Uros Peric fr.The Etel Jazz Band(Slovenya) toplam 6 konser verecekler. Festivale katılmak isteyen müzikseverler her türlü bilgiye info@gillhamvineyard.com adresinden ulaşabilecek.

Festival programı

19 Mayıs Perşembe:

Mucamba Latin Jazz(Kıbrıs) (Yer:Gillham Vineyard)

20 Mayıs Cuma:

Marina & Kats grubu(Avusturya) (Yer:Gillham Vineyard)

Flapper Swing(Türkiye) (Yer: Karpaz Gate Marina)

21 Mayıs Cumartesi:

Marina & Kats grubu(Yer:Gillham Vineyard)

Flapper Swing (Yer:Karpaz Gate Marina)

22 Mayıs Pazar: Kapanış Konseri

Uros Peric fr.The Etel Jazz Band(Slovenya) (Yer:Gillham Vineyard)