Etel Caz Festivali’nde İspanya’dan Wax&Boogie coşkusu

Murat OBENLER

4.Etel Caz Festivali dünyanın farklı coğrafyalardan müzik gruplarını ağırlamayı sürdürüyor. Festivali 3.gecesinde Gillham havuz başında sahne alan İspanya’dan Wax&Boogie bir kez daha Kıbrıs’ta heyecan dolu bir performansa imza attı ve konuklara unutulmaz bir yaz akşamı yaşattı.



Ster Wax bir kez daha sesiyle herkesi büyüledi

Blues, ritim ve boogie-woogie sahnesinin uluslararası arenadaki iyi gruplarından biri olan Wax&Boogie, dört kişilik kadrosu ile müzikseverlere zengin bir program sunarken vokalde Ster Wax bir kez daha sesi ve sahne üstü performansı ile herkesi kendine hayran bıraktı. Vokalde Ster Wax ,piyanoda David Giorcelli, kontrabasta Oriol Fontanals ve davulda Reginald Vilardell’dan oluşan kadrosu ile sahne alan grup neşeli müzikleriyle festivalin coşku seviyesini giderek yükseltti. Gecede festivalde 4.gece sahne alacak İtalyan Lara Ferrari ve 2.gece sahne alan Joander S.Santos da sahneye çıkarak grupla birlikte şarkılar söyledi.