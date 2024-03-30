Etel Caz Bar sahnesinde bu kez Ezgi ve Todds eşliğinde Cyprians vardı

Murat OBENLER

Cyprians, uzun yıllardır farklı proje, konser, festival ve albüm kayıtlarında birlikte çalmış, adanın her iki tarafının da önde gelen caz müzisyenlerinden oluşan Cyprians grubu adanın en nezih caz barlarından Gillham Vineyard bünyesindeki Etel Jazz Bar’da sahne aldı.

Stelios Xydias’ın davul, Cahit Kutrafalı’nın bas gitar, Andreas Panteli’nin piano ve Ermis Michail’in gitarda yer aldığı bu ekibe vokallerde Ezgi Akgürgen ve Süleyman Todds de eşlik ederken gecede geçmişten günümüze kadar uzanan caz standardlarının yanısıra günümüzün popüler kültürüne ait kült parçaların özgün caz düzenlemeleri başarıyla icra edildi. Çok kültürlü konuk yapısı ile caz müziğinin ruhuna da oldukça uygun düşen gecede cazda kendilerini kanıtlamış Kıbrıslı cazcıların etkileyici icraları ve Ezgi ile Süleyman’ın bir bütünsellik içinde bir akışla seslendirdiği parçalar konuklara keyifli bir Cuma gecesi yaşatırken bu etkinlikler bir nevi Haziranda gerçekleşecek Etel Caz Festivali’nin de ısınma turları olarak nitelendirilebilir.



