ETEK’e göre Kıbrıs Türk mallarının yüzde 30’luk bölümü koruma altında

Kıbrıs Rum “Bilim ve Teknik Odası” (ETEK) tarafından hazırlanan, binaların mevcut durumu ile ilgili bir raporda Kıbrıs’ın güneyinde kalan Kıbrıs Türk malı binaların yüzde 30’luk bölümünün koruma altındaki bina ilan edildiği, yalnız Lefkoşa’nın güneyinde Surlariçi’ndeki Kıbrıs Türk malı konut sayısının 300 civarında olduğu kaydedildi.

Fileleftheros’un aktardığına göre raporda, Kıbrıs genelinde Kıbrıslı Rum “göçmenler” tarafından kullanılmakta olan yaklaşık 5 bin Kıbrıslı Türk malı konut bulunduğu ve bunlardan bir bölümünün koruma altına alındığını, çoğu Kıbrıs Türk malı binanın mevcut durumu kötü ve tehlikeli olduğundan boş olduğu belirtildi.

Tehlikeli durumdaki binaların mal sahiplerinin yüzde 10-15’ine ulaşılamadığı, bu nedenle binaların bakım-onarım gereğinin kendilerine aktarılamadığı kaydedilen raporda, binaların 7-10 yılda bir gözden geçirilmesi ve sahiplerine, ETEK mühendislerinin ilgili incelemesini ibraz zorunluluğu getirilmesi önerildi. ETEK ayrıca, şehircilik teşviki olarak, terk edilmiş koruma altındaki bir konutun restorasyonuna izin verilmesi ile inşaat alanının örneğin yüzde 20 oranında artırılmasını da önerdi.