Eşyalarını çaldığı 2 dairenin kilidini değiştirerek kiraya verdi

Gazimağusa’da 1 kişi, içindeki eşyaları çaldığı 2 daireyi kiraya vermekten tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Gazimğusa’da O.Ö.'nin (E-45), 2023 Ekim-Kasım döneminde iki daireyi, içindeki eşyaları çalıp sattıktan sonra kilitlerini değiştirerek başka şahıslara kiraladığı tespit edildi.

Dairelerden birinin Kaliland Bölgesi’nde olduğu sahibinin yurt dışında bulunduğu, söz konusu şahsın bu evden 1 adet çamaşır makinesi, 1 adet buzdolabı ve 1 adet su sebilini çaldığı, evi başka bir şahsa 150 Euro karşılığı kiraladığı; diğer evden de 1 adet televizyon çaldığı ve daireyi 16.000 TL karşılığında iki aylığına başka bir şahsa kiraladığı kaydedildi. Olaylarla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kumarhane denetimleri

Gazimağusa’da 2 kumarhanede Gazimağusa Polis Müdürlüğü tarafından yapılan kontrollerde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak 11 kişi tespit edildi. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

İkamet izinsiz iki kişi tespit edildi

Polis tarafından dün yapılan denetim ve kontrollerde ülkede herhangi bir yasal statüsü ve ikamet izni olmayan iki kişi tespit edildi. Söz konusu şahıslar tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.