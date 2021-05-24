Esnafın sabrı taştı: Kapıları açın şimdi

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası kuzey ile güney arasındaki geçişlerin yeniden başlaması talebiyle eylem yaptı. Lefkeliler Hanı’nda basın açıklaması yapan Esnaf Odası ardından Lokmacı geçiş noktasına yürüdü.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, 15 aydır ciddi sıkıntıların yaşandığına işaret etti. Kapılan açılması için zamanın geldiğini söyleyen Tulga, “ Bölge esnafı batağa girdi, yoksullaştı ancak vakalar nedeniyle sessiz kaldı” dedi.

15 ayın sonunda kapıların açılmaması için gerekçe kalmadığını belirten Tulga, “Otele kapalı turizm için çırpınan hükumetin gerekçesi ne?” diye sordu.

Kamber: Plansızlık bu noktaya getirdi

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kanber de, geçişlerle ilgili ne yapılması gerektiğinin belli olduğunu söyledi.

15 aylık bir mücadele sürdüğünü ifade eden Kanber, “hükümete yol göstermemize rağmen kapılar plansızlık çerçevesinde bu noktaya geldi” dedi.

Geçiş kapılarının açılması noktasında öncelliğin Ercan Havaalanı’na verildiğine dikkat çeken Kanber, iki toplumun birbirine etki edeceği birçok pozitif nokta olduğunu söyledi.

“Yandaşlık ve menfaatçiler üzerinden 15 ay bitti” diyen Kanber, “Toplum yararına kapıların bir an önce açılması gerekiyor” vurgusu yaptı. Mücadeleye devam edeceklerini kaydeden Kanber, politikanın zamanının geçtiğini de söyledi.