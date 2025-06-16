Baf’tan kalkan uçak Türkiye'ye acil iniş yaptı

Baf'tan İngiltere’ye giden ‘easyJet’ uçağı, yolcuların kabinde duman kokusu aldıklarını bildirmeleri üzerine Türkiye'ye acil iniş yaptı.

Bristol şehrine doğru yola çıkan uçağın kaptan pilotu, kalkıştan yaklaşık 1 saat 20 dakika sonra, yaklaşık 36 bin feet yükseklikteyken İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na acil iniş yaptı.

AirLive platformuna göre, uçak "aniden Türkiye'nin batısına dönerek" İzmir’e doğru alçalmaya başladı, burada acil durum ekipleri önlem amaçlı uçağa müdahale etti.

Tüm yolcular uçaktan indirildi ve kendilerine otel konaklaması ve yemek sağlandı.

easyJet sözcüsü, kabinde duman kokusuna neden olan teknik bir sorun nedeniyle uçuşun yönlendirildiğini doğruladı.

Sözcü, " Yolcu ve mürettebat güvenliği en önemli önceliktir " dedi ve filosunun "talimatlara tam uyum içinde" çalıştığını sözlerine ekledi.

easyJet, "Yolcularımıza anlayışları için teşekkür ediyor ve yaşanan olumsuzluktan dolayı özür diliyoruz" dedi.