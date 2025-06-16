Lefkoşa31 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Dikkat kesinti var!
Dikkat kesinti var!

Dikkat kesinti var!

Kıb-Tek yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacağını duyurdu... Kaynak: Dikkat kesinti var!

A+A-

Lefkoşa'da Kaymaklı'nın bazı bölgelerinde yarın üç saatlik elektrik kesintisi olacak. 

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'ndan verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, 09.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında; Polis Genel Müdürlüğü, Kaymaklı Dima, Okullar Yolu, Kızılbaş bölgesi ve çevresine elektrik verilemeyecek.

Bu haber toplam 825 defa okunmuştur
Etiketler : ,