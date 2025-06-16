Dikkat kesinti var!

Lefkoşa'da Kaymaklı'nın bazı bölgelerinde yarın üç saatlik elektrik kesintisi olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'ndan verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, 09.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında; Polis Genel Müdürlüğü, Kaymaklı Dima, Okullar Yolu, Kızılbaş bölgesi ve çevresine elektrik verilemeyecek.