Eskişehir Kültürel Gençlik Gezisi’ne katılacak öğrenciler kura ile belli oldu

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenecek olan Eskişehir Kültürel Gençlik Gezisi için katılımcı öğrenciler yapılan kura çekimi ile belirlendi.

Lefkoşa’da ikamet eden ve 18 yaş üstü olan öğrencilerin başvuruları sonucu noter Ahmet Çakıcı’nın huzurunda gerçekleştirilen kura sonucu belirlendi.

Kura ile belirlenen öğrenciler: Mustafa Alkaravlı, Tutku Cankılıç, Ali Üçüz, Nida Afet Kansu, Arda Ertürk, Sıla Yılğın, Onur Güler, Sıla Güney, Vedat Aydın, Narin Fatma Kansu, Kamil Ünveren, Gizem Uzun, Nader Sabbagh ve Melisa Yeşilgül. Yedekler ise Alp Kolbaşı, Ela Gökşah, Emre Özerce ve Tuana Karazeybek

Kardeş şehirler arasında kültürel köprü

4-8 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek gezi kapsamında, Lefkoşa’nın kardeş şehri olan Eskişehir’in tarihi, kültürel ve sosyal yaşamı gençlere tanıtılacak. Program boyunca çeşitli geziler, atölye çalışmaları ve gençlere özel etkinlikler düzenlenecek.

Geziye katılacak öğrencilerin uçak biletleri Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından karşılanırken, konaklama ve yemek giderleri Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanacak. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, program süresince öğrencilere rehberlik edecek.