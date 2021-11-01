Eski sevgiliye sözlü ve fiziksel şiddet

Lefkoşa’da eski sevgilisinin evine giderek sözlü ve fiziksel şiddet uygulayan İ.T tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mustafa Kavaz, zanlı İ.T’nin “Şiddet kullanma tehdidi”, “Küfür” suçlarından tutuklandığını belirtti. Polis, 29 Ekim saat 10.00’da, Lefkoşa’da sakin İ.T’nin, eski sevgilisi N.Y’nin evinin önüne gidip, N.Y’ye hem sözlü hem de fiziksel şiddet uyguladığını, tehdit içeren sözler kullandığını söyledi. Zanlıya yazılı dava tebliğ edildiğini ve Şiddet kullanma tehdidi suçlamasını kabul etmediğini aktaran polis, KKTC vatandaşı olan sabıkasız zanlının davalarında hazır olmasını sağlamak maksadıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, 2 haftada 1 gün ispatı vücutta bulunması 5 bin TL nakdi teminat yatırması, 1 kefilin 80 bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.