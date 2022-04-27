“Eski kız arkadaşını tehdit etti, tutuklandı”

Şiddet kullanma tehdidi ve hakaret etme suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı B. M. mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Mahkemede bilgi veren polis memuru Ayça Soykara, yaşananları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı B.M.’nin 26 Nisan 2022 tarihinde Lefkoşa'da meydana gelen "Şiddet Kullanma Tehdidi ve İthale-i Lisan" suçlarıyla yargılandığını belirtti. Polis, zanlının 26 Nisan 2022 tarihinde saat 19.15 sıralarında Lefkoşa Küçük Kaymaklı'da Yusuf Kaptan Sokak üzerinde Uluçay Apartmanı önünde eski kız arkadaşı İ.B ile ilişkileri döneminde kendisini aldattığını düşündüğü gerekçesi ile adı edilenin onuruna zarar getirmekle tehdit ederek “Şiddet Kullanma Tehdidinde” bulunduğunu anlattı.

Polis, aynı gün mesele ile ilgili olarak bir tanık ifadesi temin edildiğini ve zanlı aleyhinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden derdest emri temin edildiğini söyledi. Polis, zanlıya yasal ihtar tahtında işlemiş olduğu suçlar izah edildiğinde cevaben "evet ona namussuz dedim çünkü aldatmıştı beni bu yüzden ben de fotoğraflarımızı instagram’da paylaşacağımı söyledim" dediğini belirtti. Polis, zanlıya ait cep telefonunun emare olarak zapt edildiğini söyledi. Polis, üniversite öğrencisi olan zanlının davaları görüşülünceye değin uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine G. Ozankaya, zanlının 5 bin TL nakdi teminat yatırması, yurtdışına çıkışlarının yasaklanması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.