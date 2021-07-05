‘Eski kız arkadaşını darptan’ tutuklu

Eski kız arkadaşının evine izinsiz girip darp ettiği gerekçesi ile alkol tesiri altında evinin önünde bağırıp çağırırken tespit edilen M.Ü, tutuklandı

Dikmen’de meydana gelen kadına şiddet meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı M.Ü tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı, teminata bağlandı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Murat Plevne, zanlının 04.07.2021 tarihinde Lefkoşa'da meydana gelen "Mülke Tecavüz, Darp, Sarhoşluk, Rahatsızlık Çıkarma, Uygunsuz tavır Hareket, Sokağa Çıkma Yasağına Aykırı Hareket" suçlarıyla mahkemede olduğunu belirtti. Zanlının 04.07.2021 tarihinde saat 02.00 raddelerinde sokağa çıkma emirnamesine aykırı olarak eski kız arkadaşı B. H.N.'yi görüp konuşmak istediği gerekçesi ile izinsiz evine girip aralarında çıkan sözlü tartışmanın ardından darp ettiğini anlattı.

Polis, zanlının evin önünde 136 promil alkol tesiri altında bulunduğu esnada yüksek sesle bağırıp çağırıp rahatsızlık çıkarıp ellerini ve kollarını gelişigüzel sallayıp uygunsuz tavır harekette bulunduğu esnada suçüstü hali gereği tutuklandığını da belirtti.

Zanlının KKTC vatandaşı olduğunu ve aleyhine yürütülen tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, zanlının davası görüşülünceğe değin uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, davaları görüşülünceye kadar yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 3 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 50’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşullarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.