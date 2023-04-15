“Eski kız arkadaşını darp etti, aracından eşyalarını çaldı”

Lefkoşa’da ayrıldığı kız arkadaşını tehdit eden, darp eden ve arabasının içindeki bazı eşyalarını çalan zanlı H.Ş. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede konuyla ilgili detayları aktaran polis memuru Hüseyin Oran, zanlı H.Ş’nin 14 Nisan 2023 günü saat 09.10’da ayrılmış olduğu kız arkadaşı Ü.B’yi defalarca arayıp telefonda taciz edip, telefonları açmadığı için Ü.B.'nin Hamitköy'deki, evine açık olan mutfak kapısından izinsiz girdiğini söyledi. Polis, zanlının izinsiz olarak eve girmesiyle Ü.B.'nin evden çıktığını ve zanlının arkasından gidip araca binmeye çalışan müştekiye engel olduğunu ve kendisini tehdit ettiğini aktardı. Polis, zanlının olay anında, aracın şoför kapısının yan iç cebinde bulunan iki adet gözlüğünü çaldığını da ifade etti. Polis, müştekinin kullandığı araç ile zanlının kullandığı motosikletine iki kez çarptıktan sonra zanlının yere düştüğünü, sonrasında kalkarak, Ü.B'ye ait aracın şoför kapısının camını kırıp hasara uğrattığını da belirtti.

Polis, zanlının akabinde Ü.B'yi darp ettiğini, sonra tekrardan adı edilenin aracının kontak anahtarını çaldığını olay yerinden kaçtığını anlattı.

Polis, aynı gün müştekinin doktor kontrolünden geçirildiğini ve yapılan muayenesinde kırılan cam parçalarının gözünde geçici çizik oluşturduğu tespit edilip olay yeri fotoğraflarının ve olayı gören kamera görüntüleri alınıp, görgü tanıklarından ifade temin edildiğini anlattı.

Polis, aynı gün zanlının aleyhinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını ve sirkat ettiği eşyaların tespit edilip emare olarak alındığını söyledi. Polis, KKTC vatandaşı olup işletmeci olan zanlının davalarının görülünceye değin uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, iki kefilin 100’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 15 bin TL nakdi teminat yatırması koşullarına bağlı olarak tutuksuz yargılanmasına emir verdi.