“Eski kız arkadaşını darp etti”

Geceleyin Ev Açma, Soygun, Mülke Tecavüz ve Ciddi Darp meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı M.Ö. tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Kuşak, yaşananları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı M. Ö.’nün, 'Geceleyin Ev Açma, Soygun, Mülke Tecavüz ve Ciddi Darp suçlarıyla yargılandığını belirtti. Polis, 23 Aralık’ta saat 23.00 raddelerinde Değirmenlik'te, 37 yaşındaki zanlının, kendisinden ayrıldığı gerekçesi ile eski kız arkadaşı olan yine Değirmenlik'te sakin Ş.Ö'nün ikametgâhı içerisine kapıyı çalarak, mal sahibinin de kapıyı açması sonucu izinsiz girip mülküne tecavüz edip, ikametgâh içerisinde adı edileni ciddi bir şekilde darp ettiğini anlattı. Polis, ikametgâh içerisinde müştekiye ait cep telefonunu ve aracına ait kontak anahtarlarını alıp soygun suçunu işleyerek gece vakti ikametgâhın ana giriş kapısını açıp çıkmak suretiyle ‘geceleyin ev açma’ suçu işlediğini söyledi.

23 Aralık tarihinde darp edilen kadının Devlet Hastanesinden acil serviste doktor kontrolünden geçip, darp raporu temin edildiğini anlatan Polis, zanlının mesele ile ilgili gönüllü ifade vermediğini ancak suçunu itiraf eden sözlü beyanları bulunduğunu söyledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak başlatılan tahkikatın yeni olduğundan zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)