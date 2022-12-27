Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler, 25 Aralık’ta gerçekleşen yerel seçimlerde kendisini yeniden başkanlık görevine getiren bölge halkına teşekkür etti.

Karavezirler yaptığı yazılı açıklamada, “En üst değerimiz Değirmenlik Akıncılar Belediyesi'nde mutlu, huzurlu ve hizmet kalitesi yüksek bir yaşam olacak” dedi, yeni dönemde projelerini hayata geçirmek için çalışacaklarını söyledi.

Karavezirler’in açıklaması şöyle:

“Teşekkürler!

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi'ni yine birlikte yönetecek, yine birlikte başaracağız.

Yine birleştirici, uzlaştırıcı olacak, kararlılıkla çalışacağız.

Bizlere güveniniz, desteğiniz ve sevginiz için teşekkür ediyorum.

Yerel seçim süreci tamamlandı ve önümüzdeki dört yıl boyunca 22 köyümüze yine eşitlik, dürüstlük ve adaletle hizmet vereceğiz.

Seçimlerde halkımızın takdiriyle sorumluluk üstlenecek Belediye Meclis Üyelerimiz yansıra Muhtar ve Azalarımızı da kutlarım; ayrıca seçimde yarışan tüm adaylara demokrasimize ve beldemize katkıları nedeniyle teşekkür ederim.

Seçimlerde bize güvenen insanımızı mahcup etmeyecek, tercihini farklı adaylardan yana kullanan seçmenlerimizin de gönlünü kazanacağız.

En üst değerimiz Değirmenlik Akıncılar Belediyesi'nde mutlu, huzurlu ve hizmet kalitesi yüksek bir yaşam olacak.

Yeni dönemde projelerimizi hayata geçirecek, sahip olduğumuz değerlerimizi gözbebeğimiz gibi koruyacağız.

Kalavaç, Cihangir, Beyköy, Akıncılar, Yeniceköy, Meriç, Kırıkkale, Erdemli, Balıkesir, Çukurova, Düzova, Gökhan, Demirhan, Yiğitler, Minareliköy, Dilekkaya, Gaziköy ve Değirmenlik'deki tüm yurttaşlarımızı sevgi ve saygılarımla kucaklıyorum.

Söz verdiğimiz gibi yeniden birlikte, çok daha güzel günlere...”