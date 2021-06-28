‘Eşini ve kızını darp etti’: Tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa’da eşini ve kızını ciddi şekilde darp eden zanlı H.İ.D tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ayşe Berksan zanlı H.İ.D’nin Lefkoşa'da meydana gelen "Ciddi Darp" suçuyla mahkemede olduğunu söyledi.

Polis zanlının 25 Haziran gecesi, Gönyeli'deki evlerinde eşi Z.D ile kızı İ.D’yi arkadaşı olduğu ve bunların anne yüzünden olduğunu düşündüğü gerekçesi ile aralarında çıkan sözlü tartışma sonrası ciddi şekilde darp ettiğini söyledi.

Polis ayni gün darp edilen eşin Acil servise götürülerek doktor kontrolünden geçirildiğini ve vücudunun muhtelif yerlerinde darp izine rastlandığını belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, davaları görüşülünceye kadar yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 3 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 50’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, iki haftada bir gün ispat-ı vücutta bulunması ve belirttiği adresten izinsiz ayrılmaması koşullarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.