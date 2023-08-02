Eşini ve 2 polisi darp etti, cezaevine gönderildi

Bostancı'da meydana gelen “Şiddet Tehdidi”, “Kadına Karşı Şiddet”, “Polisi Darp, Görevinden Men”, “Sarhoşluk”, “Uygunsuz Tavır-ı Hareket ve Rahatsızlık” suçlamalarıyla tutuklanan Ş.G dün yeniden Güzelyurt Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Polis memuru Kemal Öneren, zanlı Ş.G’nin eşi Z.G ile tartıştıklarını, ardından da darp ettiğini belirtti.

Olayın ardından Z.G’nin polisi arayarak şikayetçi olduğunu kaydeden Öneren, zanlının olay yerine giden polise, eşine ve çocuklarına hareket ettiğini belirtti.

Polis memuru Öneren, zanlının eşini darp etmemesi için araya giren Güzelyurt Adli Şubede görevli polis memurunu darp edip, görevinden men ettikten sonra kendisini makul güç kullanıp tutuklamaya çalışan başka bir polis memurunu da ciddi şekilde darp edip görevinden men ettiğini aktardı.

“Daha önce de benzer suç işledi”

Öneren, tutuklanan zanlının, daha önceden de benzer suçları işlediğini belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Yargıç Gülay Süleymanoğlu Uğur, zanlının davasında hazır olması maksadı ile 21 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.