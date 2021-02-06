Eşini tehdit etti, teminatla serbest kaldı

Lefkoşa’da meydana gelen ‘kadına şiddet’ meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı H.A., mahkeme huzuruna çıkarıldı, teminatla serbest kaldı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Alpaslan Yavuz,

zanlı H.A.’nın “Şiddet Kullanma Tehdidi ve Darp" suçlarıyla tutuklandığını ifade etti.

Yavuz, zanlının 5 Şubat 2021 tarihinde, saat 12.00 raddelerinde Gönyeli’deki evinde eşi S. A.'nın önceki evliliğinden olan çocuklarını evde istemediği gerekçesiyle sol omzundan ittirip evden kovduğunu belirterek, daha sonra ikametgâhın yatak odası içerisinde eşyalarını topladığı sırada S.A.'yı karnına tekme atmak suretiyle darp ettiğini kaydetti.

Polis zanlının, eşine "Akşama kadar bana olan 150 bin TL borcunu getirip vermezsen senin kafanı patlatacağım" diyerek şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu, aynı gün derdest emri gereği tutuklandığını da ifade etti.

Zanlının eşinin kalacak yeri olmadığından dolayı kadın sığınma evine yerleştirildiğine, zanlı ile müştekinin arasındaki husumetim eyleme dönüşeceği kısmın ortadan kalktığına işaret eden Yavuz, zanlının aleyhine yürütülen soruşturmanın tamamlanmış olması nedeniyle mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Banu Soyer, yurtdışına çıkışının yasaklanması, iki haftada 1 en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması, 3 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 50 bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına emir verdi.