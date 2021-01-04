Eşini ikinci kez darp etti, cezaevine gitti

Lefkoşa’da meydana gelen ciddi darp ve kasti hasar meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Y.Ö., teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Alparslan Yavuz olayla ilgili bulguları aktardı.

Yavuz, zanlının 02 Ocak tarihinde eski eşinin kafasına, yüzüne ve vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile vurmak sureti ile ciddi bir şekilde darp edip adı edilenin elinde bulunan I Phone 7 Plus marka cep telefonunu elleri ile kasten ve kanunsuzca kırmak sureti ile hasara uğrattığını söyledi.

Polis, zanlının olay yerine gelen polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandığını ve polisin olay yerine geldiği esnada müştekiye halen daha şiddet uygularken tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis memuru Alparslan Yavuz zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını zanlının müştekiye karşı Şubat 2020 tarihinde de işlemiş olduğu benzer suçtan yargılanıp mahkûm olduğunu belirterek mahkemenin bu hususu da dikkate alarak uygun bir teminata bağlamasını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 15 günü aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.