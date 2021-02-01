Eşini darp etti ve tehdit etti:  "Benden sonra evden çıkarsan seni öldürürüm"

“Suyu döktüğü gerekçesi” ile eşinin boğazını sıkan ve öldürmekle tehdit eden S.Y., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Lefkoşa’da meydana gelen ‘kadına şiddet’ meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı S.Y., aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Zanlı, teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı, mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Alpaslan Yavuz olayla ilgili detayları anlattı.

Yavuz, zanlının 31 Ocak sabahı suyu döktüğü gerekçesiyle sözlü tartışma yaşadığı eşi A.K’nin boğazını sıkarak ensesi ve kafasına vurarak darp ettiğini kaydetti.

Zanlının daha sonra eşine hitaben "Benden sonra evden çıkarsan seni öldürürüm" diyerek şiddet kullanma tehdidinde bulunduğuna işaret eden Yavuz, aynı gün saat 17.00 sıralarında yine eşini “kendisiyle sürüşe çıkmadığı” gerekçesiyle boğazını sıkıp, ağzını kapatıp ittirmek suretiyle ciddi darp suçunu işlediğini ifade etti.

Polis: “Raporda ‘darp’ tespiti var”

Yavuz, müştekinin aynı gün doktor kontrolünden geçirildiğini bildirerek, kontrol sonucunda vücudunda darp ve cebir izine rastlandığını anlattı.

Zanlının aynı gün tutuklandığını belirten Yavuz, soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Mine Gündüz Serden, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, iki haftada bir en yakın polis karakoluna giderek ispat- ı vücutta bulunması, 2 bin TL tutarında nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber iki kefilin 50'şer bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması şartıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.