Eşini darp etti, tutuklandı

Gönyeli’de tartıştığı eşini ciddi şekilde darp eden Ş.Y tutuklandı.

Mahkemeye çıkarılan zanlı teminatla serbest kaldı.

Polis memuru Alpaslan Yavuz, mahkemede olayla ilgili bilgi verdi.

Polis memuru, zanlının 27 Ağustos’ta saat 03.00 sıralarında Gönyeli’de eşi N.Y.’yi ciddi şekilde darp ettiğini söyledi.

Yavuz, darp edilen kadının Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesine başvurduğunu, orada görevli olan hastane polisinin durumu kendilerine bildirdiğini açıkladı.

Polis memuru Yavuz, hastaneye gidildiğini, darp edilen kadının ifadesinin alındığını ve doktor kontrolünden geçirilerek, rapor temin edildiğini söyledi.

N.Y’nin vücudunun birçok yerinde morluk tespit edildiğini kaydeden polis, hastanede 6 saat süreyle müşahede altında tutulduğunu açıkladı.

“Zanlı tutuklandı, suçunu kabul etti”

Zanlının aynı gün tutuklandığını kaydeden polis, ifadesinde suçunu kabul ettiğini söyledi.

Polis memuru Yavuz, zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını ifade etti ve teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Tutku Candaş, zanlının 8 bin TL nakit teminat yatırmasına, haftada bir gün polise ıspat-ı vücutta bulunmasına ve bir kefilin 300 bin TL tutarında kefalet senedi imzalamasına emir vererek, tutuksuz yargı kararı verdi.