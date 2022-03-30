Eşini darp etti, tutuklandı

Lefkoşa’da eşini ciddi şekilde darp eden zanlı A.A, tutuklandı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Alparslan Yavuz, zanlının “arkadaşı ile grup seksi kabul etmediği” gerekçesiyle eşini darp ettiğini mahkemede aktardı.

Polis, zanlı A.A.’nın Lefkoşa'da meydana gelen "şiddet tehditti, ciddi darp" suçları ile methaldar olduğunu aktardı.

Doktor kontrolünden geçirilen kadının kafasında darp ve cebir izi olduğu yönünde doktor raporu temin edildiğini söyleyen polis, zanlının aynı gün tutuklandığını söyledi.

Polis, mesele ile ilgili başlatılan tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlının davalarının görüşülünceye dek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanmasına, haftada 1 gün polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber iki kefilin 200 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 10 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.