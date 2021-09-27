Eşini darp etti, teminatla serbest kaldı

Lefkoşa’da eşini darp eden zanlı Y.G tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis memuru Mustafa Kavaz, zanlının 26 Eylül saat 14.00 sularında Lefkoşa’da, aynı evde yaşadığı eşi N.K’yi, girdikleri tartışma sonucu ciddi şekilde darp ettiğini anlattı. Polis, Y.G’nin tutuklandığını ve mesele ile ilgili soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispati vücutta bulunması 10 bin TL nakdi teminat yatırması, 2 kefilin 100’er bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.