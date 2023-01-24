Eşini darp eden zanlı teminata bağlandı

Lefkoşa’daki evinde alkol aldığı sırada eşini darp eden ve eşinin yaralanmasına sebep olan zanlı S.Y. teminata bağlandı.

Lefkoşa'da meydana gelen kadına şiddet meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı S.Y. teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olayla ilgili detayları aktaran polis memuru Doğcan Kırgeç, zanlının 21 Ocak 2023 tarihinden Yenişehir'de meydana gelen “Ağır Yaralama, Yaralama suçlarına yargılandığını” belirtti. Polis, zanlının 21 Ocak 2023 tarihinde saat 08.30 raddelerinde Yenişehir'deki evininin mutfağı içerisinde eşi D.G.Y ile birlikte alkol kullandıkları anlarda aralarında bir sözlü tartışma esnasında zanlının, eşini darp ettiği ve ağır şekilde yaraladığını anlattı. Polis, aynı gün, D.G.Y.'nin “155 polis imdat” hattına yaptığı yardım çağrısı üzerine söz konusu eve gidildiğini belirtti. Polis,

Eve ulaşıldığında D. G.Y.'nin üstünün kanlar içerisinde olduğu ve ilk nazarda başının sol arka kısmından kan kaybetmekte olduğunun gözlemlendiğini ve zanlının ise yine orada görüldüğünü söyledi. Polis kadının ambulansla hastaneye kaldırıldığını ve kafasının sol kulak üstünde 6x1 cm kesi tespit edildiğini söyledi. Polis mahkemedeki açıklamasında “Ayni gün söz konusu evin mutfak kısmı içerisinde çoğunluk olmak ile birlikte oturma odası ve koridorda kan birikintilerinin olduğu gözlemlenmiştir. Bunun üzerine Lefkoşa Polis Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Ekibine bilgi verilmiştir. Ayni gün Olay Yeri İnceleme Ekibi konu ikametgâha vasıl olarak gerekli fotoğraflamanın yapılması sağlanmıştır. Mutfak masası üzerinde tespit edilen cam viski bardağı ve parçaları bulunarak emare maksatlı zapt edilmiştir” dedi.

Polis: “Her ikisi de alkollüydü”

Polis, D.G.Y.’nin aynı gün taburcu olduğunu ve S.Y.’den yapılan alkol testinde 189 promil alkollü olduğunun, muayenesi tamamlanan D.G.Y.'den yapılan alkol testinde ise 283 promil alkollü olduğunun tespit edildiğini anlattı.

İki gün tutukluluk

Polis, S.Y.’den yapılan ilk soruşturmada eşini darp ettiğini beyan ettiğini belirtti. Polis, bugün D. G.Y.'nin ifadesinin temin edildiğini ve ifadesinde alkollü olduğundan herhangi bir şey hatırlamadığını sadece kafasından kan aktığını ve yardım için polisi aradığın beyan ettiğini anlattı.

Polis teminat talep etti

Polis, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının davasında hazır olması maksadı ile uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispati vücutta bulunması, 2o bin TL nakit teminata yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 200 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.