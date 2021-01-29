Eşine şiddet uyguladı: Tutuksuz yargılanacak

Kendisinden ayrılıp ailesinin yanına gitmek isteyen eşi M.D’yi darp ederek şiddet kullanma tehdidinde bulunan zanlı teminatla serbest bırakıldı.

Bir süredir tutuklu olan zanlı yine mahkemeye çıkarıldı. Polis mahkemede olayla ilgili bilgi verdi. Polis “yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını” talep etti. Mahkeme de zanlı Ş. C. D’nin serbest bırakılmasını emretti.

Mahkemede neler konuşuldu?

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ayça Soykara olayla ilgili bulguları aktardı. Soykara, huzurunuzda bulunan zanlı Ş. C. D.’nin 28 Ocak 2021 tarihinde Gönyeli’de meydana gelen "Şiddet kullanma Tehdidi Kasti Hasar ve Darp" suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Polis 28 Ocak 2021 tarihinde saat 18.00 raddelerinde Gönyeli'de bulunan ikametgahlarının salon kısmı içerisinde zanlının kendisinden ayrılıp ailesinin yanına gitmek istediği gerekçesi ile ayni yerde sakin eşi M.D’yi darp ettikten sonra şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu söyledi.

Polis, olayın akabinde zanlının eşinin telefonunu kırarak 2500 TL hasara uğrattığını mahkemeye aktardı. Polis yapılan şikâyet üzerine olay mahalli ziyaret edilerek kalan cam bardağın parçaları ve I phone cep telefonu tespit edilerek emare maksatlı olarak zapt edildiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, 2 haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması, 5 Bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 50’şer Bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.