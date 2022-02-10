Esentepe soygunu zanlıları tutuklu yargılanacak

Esentepe’de meydana gelen soygunla ilgili tutuklaman 4 zanlı mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis çavuşu Soner Koral, 24 Ocak 2022 tarihinde saat 01.30 sularında kar maskeli ve silahlı 3 erkek şahsın Esentepe’de, Ikechukwu Chukwuebuka Jerrydım isimli şahsın evine açık unutulan pencereden girdiğini söyledi. Polis, üç zanlının evin tüm kapılarını kırdığını, , o esnada evde bulunan Eunıce Nyamandı’nin elindeki 10 bin liralık cep telefonunu silah zoruyla aldıklarını, “Borcun olan parayı Cuma gününe kadar ödeyeceksin. Bu olayı da polise anlatmayacaksın” diyerek tehdit ettikten sonra evden ayrıldıklarını söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, ancak zanlıların etki etme olasılığı kalmadığından mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun zanlılar M.T, H.S, B.C.Ş’nin davaları görüşülünceye değin 2 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak beklemesine emir verdi. Yargıç Aksun zanlı S.F’nin ise yurtdışına çıkışının yasaklanması ve haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.